Заместитель министра здравоохранения саратовского региона Станислав Шувалов рассказал, что с начала пандемии SARS CoV-2 в области выявлено 128 случаев заражения коронавирусом женщин, вынашивающих детей.

Чиновник рассказал, что 111 пациенток, которые попали в медицинские учреждения во время беременности, уже выздоровели. У 40 из них были успешно приняты роды.

Кроме того, Шувалов привел статистику по страховкам, которые были выплачены 364 медикам, заразившимся коронавирусом, спасая других людей. Общая сумма страховых выплат на сегодняшний день составила 27,7 млн рублей.

Также чиновник отметил, что всего от Covid-19 в регионе пострадало 1362 сотрудника медицинской сферы. Выявлять новые случаи заражения позволяет тестирование, которые врачи проходят регулярно.

Напомним, что за последние 24 часа в Саратовской области было обнаружено 98 новых случаев заражения коронавирусом.