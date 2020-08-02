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Премьер-министр М. Мишустин своей подписью придал законную силу распоряжению об упрощении процедуры оформления «детских» пособий. Теперь родителям, оформляющим такие выплаты, не придется собирать справки, подтверждающие получение (или не получение) алиментов.

Новая норма относится только к тем пособиям, которые выплачиваются на детей в возрасте 3-7 лет. Информация об алиментах все же потребуется, однако ее государственные органы будут получать своими силами. Для этого им достаточно воспользоваться электронной системой взаимодействия между ведомствами.

Пособия на детей 3-7 лет выплачиваются в России с 1 июня текущего года. Их получателями являются семьи, доход которых не дотягивает до установленной правительством нижней планки. Расчет осуществляется следующим образом: средний доход родителей сравнивается с прожиточным минимумом по конкретному региону, увеличенным в два раза. Если он оказывается меньшим, то семья имеет право на получение пособия.

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