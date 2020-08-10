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Российские специалисты из НИТУ «МИСиС» представили уникальный проект под названием InPower. Он подразумевает создание совершенного новых солнечных батарей, которые можно будет использовать для беспроводной зарядки смартфонов и прочих гаджетов.

Главная особенность этих источников питания – это замена привычного кремния перовскитами, способными поглощать гораздо больше света, чем любые солнечные батареи, представленные на мировом рынке. При этом перовскитным элементам не обязательно получать свет от солнца – они хорошо реагируют даже на обычные лампы.

К преимуществам данного решения отнесли и дешевизну батарей. Они могут изготавливаться посредством печати на принтере, благодаря чему технологический процесс существенно упрощается.

«Чтобы смартфон был постоянно заряженным, батарею на перовскитах в виде стикера достаточно наклеить на чехол», – рассказывают изобретатели. Впрочем, эксперты, которые исследователи такие источники питания, опровергли эту информацию. Они высказали мнение, что при беспроводной зарядке много энергии будет попросту теряться. Однако при подключении батареи к смартфону по кабелю она вполне сможет восстановить заряд АКБ.

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