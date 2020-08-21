читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После того, как многопользовательская онлайн-игра Fortnite была удалена из Google Play и App Store, предприимчивые владельцы iPhone начали продавать устройства, на которых установлена эта игра.

Отмечается, что в том случае, если игра была загружена до начала конфликта Apple с Epic Games, то в неё по-прежнему можно продолжать играть. Предложения по продаже устройств с установленной игрой появились на eBay, Avito, и других торговых площадках.

Так, на eBay за iPhone Х с игрой просят от 7 500 долларов, что составляет более полумиллиона рублей. Сам смартфон в момент старта своих продаж стоил 999 долларов. На Avito можно увидеть предложения iPhone с Fortnite, стоимость которых составляет как около ста тысяч рублей, так и более трёхсот тысяч рублей.

Впрочем, игроки пока что не теряют надежды, что компаниям удастся договориться.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Сеть раньше времени слили рекламный ролик PlayStation 5

На видеохостинге YouTube появилась реклама PlayStation 5, которую вот-вот должны были показать… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – ясно, до 23 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 21 августа – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 21 августа – ясно, до 20 °C | Армавир: погода, 21 августа – дождь, до 21 °C |