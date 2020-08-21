После того, как многопользовательская онлайн-игра Fortnite была удалена из Google Play и App Store, предприимчивые владельцы iPhone начали продавать устройства, на которых установлена эта игра.

Отмечается, что в том случае, если игра была загружена до начала конфликта Apple с Epic Games, то в неё по-прежнему можно продолжать играть. Предложения по продаже устройств с установленной игрой появились на eBay, Avito, и других торговых площадках.

Так, на eBay за iPhone Х с игрой просят от 7 500 долларов, что составляет более полумиллиона рублей. Сам смартфон в момент старта своих продаж стоил 999 долларов. На Avito можно увидеть предложения iPhone с Fortnite, стоимость которых составляет как около ста тысяч рублей, так и более трёхсот тысяч рублей.

Впрочем, игроки пока что не теряют надежды, что компаниям удастся договориться.