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По мнению члена Совфеда В. Рязанского и депутата В. Мельника, выплаты, адресованные семьям с детьми, вполне можно продлить до декабря текущего года. Однако для этого должен быть соблюден целый ряд условий.

Во-первых, выдача новых пособий будет возможной только в том случае, если на это будут средства в госбюджете РФ. В. Мельник заявил о том, что очень важно соблюсти баланс доходов и расходов бюджета. Сейчас деньги выплачиваются из заложенных в него сумм, а также из резервного фонда.

Во-вторых, должны быть какие-то решительные шаги со стороны правительства РФ. В. Рязанский заявляет, что «на пособия тратятся довольно крупные суммы. Нельзя спорить с тем фактом, что в самое сложное время после усиления ограничительных мер эти затраты были оправданными. Но если потребуется и дальше производить выплаты, нужны реальные действия правительства, которых пока нет».

Кроме того, сенатор от Курской области отметил, что никаких распоряжений президента по поводу продления выплат даже на август в настоящий момент нет. «По той простой причине, что средства на новые пособия в бюджете заложены не были, нынешние разговоры о продлении являются просто пожеланиями. На самом же деле нет ни решений правительства, ни распоряжений В. Путина по этому вопросу».

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