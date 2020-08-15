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Польский журналист Марек Домбровский опубликовал статью, в которой развал Крымский полуостров угрозой для НАТО и половины европейских государств. Он отметил, что Черноморский флот постоянно наращивает свое присутствие в Средиземном и Черном морях. Кроме того, РФ постепенно увеличивает количество военных на территории Крыма.

Автор статьи также заметил, что Россия контролирует Азовское и Черное моря с помощью современных противокорабельных ракет, существенно расширяет возможности сил ПВО и военной авиации. Если же на полуострове будут размещены ракетные комплексы «Искандер», то РФ сможет атаковать Польшу и половину других европейских стран, Персидский залив, североафриканские страны и практически все регионы восточного Средиземноморья.

Эксперт утверждает – несмотря на то, что Россия открыто делает из Крыма «пугало» для НАТО и Европы, на это никто не реагирует. Протестуют лишь Украины да Румыния, однако их усилий мало для того, чтобы образумить РФ.

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