читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители управления МВД по Подмосковью сообщили о том, что на территории Серпуховского района произошла дорожная авария, унесшая жизнь работника ДПС.

Данный инцидент случился в среду, 12 августа, примерно в 7 часов вечера неподалеку от Серпухова. Согласно предварительной информации, водитель грузовой машины не смог справиться с управлением, из-за чего на огромной скорости наехал на патрульную машину, остановившуюся на обочине.

Удар оказался настолько сильным, что у автомобиля ДПС исчезла практически вся задняя часть. Согласно словам правоохранителей, в ДТП умер один из сотрудников 8-го батальона ГИБДД. На месте происшествия сейчас работают полицейские, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Водитель «ГАЗели» столкнулся с трактором и погиб в Тосненском районе

Сотрудники управления ГИБДД по Ленобласти сообщили о том, что в Тосненском районе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Гостехнадзор проверит документы водителей квадроциклов в Ленобласти

Представители ленинградского правительства сообщили о том, что начиная с сегодняшнего дня, 12… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Водитель Suzuki умер в карете скорой помощи после ДТП в Ленобласти

Представители управления ГИБДД по Ленинградской области сообщили о том, что в Гатчинском… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 августа – пасмурно, до 17 °C | город Мытищи: погода, 13 августа – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 августа – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 13 августа – облачно с прояснениями, до 25 °C | Подольск: погода, 13 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 13 августа – ясно, до 29 °C |