Представители управления МВД по Подмосковью сообщили о том, что на территории Серпуховского района произошла дорожная авария, унесшая жизнь работника ДПС.

Данный инцидент случился в среду, 12 августа, примерно в 7 часов вечера неподалеку от Серпухова. Согласно предварительной информации, водитель грузовой машины не смог справиться с управлением, из-за чего на огромной скорости наехал на патрульную машину, остановившуюся на обочине.

Удар оказался настолько сильным, что у автомобиля ДПС исчезла практически вся задняя часть. Согласно словам правоохранителей, в ДТП умер один из сотрудников 8-го батальона ГИБДД. На месте происшествия сейчас работают полицейские, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.