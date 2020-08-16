В московской парковой зоне «Кузьминки-Люблюно» сотрудниками природоохранного комплекса были найдены жуки, занесенные в Красную книгу.

На интернет-портале мэра Москвы появилось сообщение о том, что работники Мосприроды в рамках мониторинга парка, осуществляемого на ежедневной основе, сделали фотографии нескольких видов жуков, среди которых оказались и краснокнижные.

Найденные насекомые обладают разным внешним видом и ведут себя совершенно по-разному, однако все они выполняют полезные функции в природе. Специалисты смогли запечатлеть бронзовую мраморную, дровосека-кожевника, жука-могильщика и лептуру красную.