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34-летний водитель автомобиля Volvo-S80 сбил сразу четверых пешеходов, которые в момент ДТП находились на разделительной полосе. Правоохранительные органы установили, что мужчина управлял машиной в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел на проспекте Хасана Туфана в Набережных Челнах. Нетрезвый водитель на иномарке не сумел верно сориентироваться на повороте и наехал на бордюр разделительной полосы. В тот момент на ней находились 4 человека, намеревающиеся переходить дорогу. После столкновения авто занесло на дорожный знак. Машина повредила также рекламную стелу, после чего остановилась.

Среди пострадавших оказался ребенок 13 лет, которого с тяжелыми травмами отправили в больницу. Остальные пешеходы – две девушки 28 и 22 лет, а также 49-летний мужчина -получили менее значительные повреждения. Им оказана помощь на месте.

Водитель привлечен к административной ответственности. Иномарка отправлена на штрафстоянку. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока остается открытым.

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