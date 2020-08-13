В музее, расположенном в Сосновом Бору, появилась новая выставка в память о моряках-подводниках, служивших на подложке «Курск», потерпевшей крушение 12 августа 2000 года.

На затонувшей АПЛ находились 118 человек, включая одно гражданское лицо. К сожалению, никто из них не выжил. В музее была организована отдельная экспозиция, связанная с этой ужасной трагедией. На соответствующих стендах можно ознакомиться с историей подводной лодки: узнать, кто разработал ее проект, и где она была построена.

На территории зала имеются фотоснимки моряков, приборы и оружие подводников, водолазные костюмы, предметы быта и капсула с водой, взятой с места гибели «Курска». На выставке также представлены фрагменты корпуса подлодки, которые можно подержать в руках, чтобы почувствовать тяжесть металлического сплава.