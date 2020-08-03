В Липецке лоб в лоб столкнулись Nissan и «Лада»

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в воскресенье на ул. Механизаторов. После лобового столкновения «Приоры» с «Ниссан Альмера» оба автомобиля получили серьезные кузовные повреждения. Пострадали и водители авто, которые в настоящий момент находятся в одном из медицинских учреждений города.

Виновником аварии свидетели называют владельца «Лады». Именно он по их словам превысил скорость и выехал на встречную полосу, где и протаранил Nissan.

Практически сразу на место ДТП приехала «скорая помощь» и представители правоохранительных органов. Последним предстоит разобраться в причинах аварии, установить и наказать виновных. Полицейские пока не раскрывают всех подробностей так как проводится проверка всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Однако в социальных сетях появилось видео с регистратора проезжающего мимо авто, на котором можно разглядеть состояние столкнувшихся машин.