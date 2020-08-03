Региональная акция начнется в 10 часов утра во вторник. Во дворе Дома правительства напутственные слова в честь начала мероприятия скажет губернатор А. Дрозденко.

Сразу же после этого по всем районам Ленинградской области разъедутся оборудованные всем необходимым мобильные амбулатории. 65 автомобилей, оснащенных современной медицинской техникой, позволят проводить тестирование жителей на антитела к коронавирусу.

Кроме того, планируется проведение медицинского обследования граждан для профилактики или выявления каких-либо других заболеваний.

В интервью СМИ, посвященном акции, губернатор сообщил, что она проводится в августе совсем не случайно: «Мы выбрали август потому, что совсем скоро дети пойдут в школу, а многие родители снова начнут работать после отпусков и затянувшихся ограничительных мер. Поэтому крайне важно максимально точно оценить состояние здоровья населения».