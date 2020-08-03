читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Региональная акция начнется в 10 часов утра во вторник. Во дворе Дома правительства напутственные слова в честь начала мероприятия скажет губернатор А. Дрозденко.

Сразу же после этого по всем районам Ленинградской области разъедутся оборудованные всем необходимым мобильные амбулатории. 65 автомобилей, оснащенных современной медицинской техникой, позволят проводить тестирование жителей на антитела к коронавирусу.

Кроме того, планируется проведение медицинского обследования граждан для профилактики или выявления каких-либо других заболеваний.

В интервью СМИ, посвященном акции, губернатор сообщил, что она проводится в августе совсем не случайно: «Мы выбрали август потому, что совсем скоро дети пойдут в школу, а многие родители снова начнут работать после отпусков и затянувшихся ограничительных мер. Поэтому крайне важно максимально точно оценить состояние здоровья населения».

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения

Елена Астахова рассказала, что является сторонницей постепенного избавления от лишних килограммов. И… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Пригожин, Сябитова и Лещенко высказались о вакцинации от коронавируса

Примерно в сентябре-октябре текущего года в России планируется начало производства вакцины от… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | город Мытищи: погода, 3 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 августа – дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 3 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 3 августа – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 3 августа – ясно, до 25 °C |