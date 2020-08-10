В Кемеровской области ежедневно увеличивается количество людей, заражающихся коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки оно достигло 112 человек, что для данного региона является рекордным показателем.

Выписаны из медицинских учреждений за последние 24 часа 11 пациентов, полностью вылечившихся от Covid-19. С момента начала эпидемии количество людей, успешно переживших коронавирус, достигло 3049. На стационарном лечении в больницах находится 1465 жителей Кузбасса. Еще 7402 человека либо лечатся дома амбулаторно, либо находятся на самоизоляции.

Ранее глава регионального Минздрава сообщал о том, что коечный фонд, развернутый в 19 медицинских учреждениях, заполнен на 70 процентов. Он обещал увеличить количество коек, однако выражал опасение, что если число зараженных перевалит через 100 человек в день, то справиться с пандемией будет довольно сложно.