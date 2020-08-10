читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Кемеровской области ежедневно увеличивается количество людей, заражающихся коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки оно достигло 112 человек, что для данного региона является рекордным показателем.

Выписаны из медицинских учреждений за последние 24 часа 11 пациентов, полностью вылечившихся от Covid-19. С момента начала эпидемии количество людей, успешно переживших коронавирус, достигло 3049. На стационарном лечении в больницах находится 1465 жителей Кузбасса. Еще 7402 человека либо лечатся дома амбулаторно, либо находятся на самоизоляции.

Ранее глава регионального Минздрава сообщал о том, что коечный фонд, развернутый в 19 медицинских учреждениях, заполнен на 70 процентов. Он обещал увеличить количество коек, однако выражал опасение, что если число зараженных перевалит через 100 человек в день, то справиться с пандемией будет довольно сложно.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса

Новый вирус SFTS передается людям от клещей. Однако затем он может передаваться… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Башкирии за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом

За последние 24 часа коронавирусная инфекция была обнаружена у 34 жителей Башкирии.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Головокружение при резком вставании говорит о риске развития деменции

Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, что у людей, которые испытывают головокружение при… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 августа – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 10 августа – переменная облачность, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 августа – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 августа – дождь, до 17 °C | Королев: погода, 10 августа – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 10 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 10 августа – ясно, до 30 °C |