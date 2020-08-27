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Подписка на сообщество, в котором публикуются посты о массовом расстреле в школе «Колумбайн», стала причиной задержания 14-летней школьницы сотрудниками ФСБ. Об этом поведала ее сестра Диана Глинская.

Девушка рассказала, что представители силовых структур нагрянули прямо к ним домой, провели тщательный обыск, в результате которого изъяли портативный компьютер, телефон школьницы и самодельный лук с безопасными стрелами. Саму девочку они увезли на обследование в психиатрическую больницу. Никаких протоколов и описей во время обыска не оформлялось.

Диана отметила, что ее сестра абсолютно адекватна. Она проявляет любопытство практически к любым темам, много читает. На группу она подписалась исключительно из интереса.

Напомним, что в 1999 году два ученика школы «Колумбайн» явились на занятия с оружием и убили 13 школьников. Также они ранили еще 23 человек, после чего совершили суицид.

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