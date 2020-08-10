В одном из заброшенных автосалонов Гуанчжоу местный фотограф обнаружил уникальный автомобиль Porsche Carrera GT, который вышел на рынок всего в трех экземплярах. Автор опубликованных в сети снимков утверждает, что машина простояла в дилерском центре почти 8 лет.

Скорее всего, дилерский центр обанкротился и был закрыт из-за падения спроса на дорогие авто. Все дело в том, что с 2007 года власти Китая проводят кампании, направленные на борьбу с коррупцией. Они включают в себя и ограничения использования предметов роскоши.

Найденный в автосалоне Porsche Carrera GT уникален фирменной расцветкой Zanzibar Red Metallic, которая использовалась только для трех таких машин. Автомобиль вышел на рынок в 2006 году и успел побывать в собственности двух владельцев из России и Германии. Лишь потом он оказался в Китае. Пробег авто на момент последней продажи составлял чуть больше 4 500 километров. Вся эта информация была обнаружена в старых объявлениях о продаже суперкара.