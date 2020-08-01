Онлайн-магазин одного из крупнейших российских операторов устроил распродажу мобильных девайсов от Xiaomi. Максимальная скидка на эти устройства составляет 7 000 рублей.

Так, магазин МТС предоставляет возможность купить вышедшую в этом году модель Mi10 с 256 Гб встроенной памяти и 8 Гб ОЗУ всего за 58 тыс. рублей вместо 65 000. Чтобы получить столь привлекательную скидку, достаточно ввести в соответствующее поле промокод HOME25 в процессе оформления заказа.

Скидка на модель Redmi Note 9 Pro составит 2 000 руб. Потенциальному покупателю предоставляется возможность выбрать версию гаджета с оперативной / встроенной памятью 3 / 64 Гб ( промокод – HOME 24) или 6 / 128 Гб (HOME 3).

Подробности об акции, а также о тех смартфонах от китайского бренда, которые принимают в ней участие, можно непосредственно на сайте магазина MTC.