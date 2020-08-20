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Андрей Барышев, депутат Государственной думы, решил предложить отменить транспортный налог в РФ со следующего года.

В новом законодательном проекте указывается, что необходимо перестать брать с автомобилистов «несправедливый» сбор. Что касается выпадающих доходов, то их удастся компенсировать с помощью акцизов на топливо. Парламентарий отметил, что данную идею поддерживают автовладельцы и Владимир Путин, российский лидер.

По мнению народного избранника, отменив транспортный налог, им удастся не допустить «избыточного налогообложения» определенных групп граждан. Это также позволит справиться с проблемой, при которой бремя покрытия затрат на создание дорог распределяется неравномерно.

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