В приложении Facebook, которое распространяется в Индии, появилась новая опция под названием «Короткие видео». В компании сообщили, что эта функция пока проходит стадию тестирования. Затем она будет внедряться в приложения, предназначенные и для других стран.

Опция предназначена для создания коротких роликов непосредственно через приложение. Немногим ранее она была добавлена в приложение Instagram – социальной сети, которая также является собственностью Facebook.

Представители компании отметили, что пользователи обеих социальных сетей с удовольствием делятся друг с другом короткими видеороликами. Именно поэтому Facebook ищет новые решения, помогающие облегчить эту задачу.

Функциональность «Коротких видео» напоминает известный сервис TikTok, который был заблокирован на территории Индии. После блокировки аналоги сервиса запустила не только компания Facebook. Помимо нее, подобные опции внедрили в свои приложения также ShareChat и Твиттер.