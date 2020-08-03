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Из-за глобального потепления, а также напрямую связанных с ней климатических изменений, на территории Западной Европы вполне могут появиться гигантские секвойи. Эти деревья, которые открывают отличные перспективы для лесной промышленности, ранее нормально росли только в одном уголке планеты – на побережье Тихого океана в США. Основная причина этого – подверженность растений температурным перепадам.

Сегодня климат стремительно изменяется, поэтому группа ученых из разных стран решила оценить возможность выращивания секвойи на европейской территории. В ходе эксперимента эксперты создали в специально предназначенных камерах условия с температурой воздуха, освещенностью и уровнем влажности, идентичными тем же параметрам в Германии в зимний период.

По результатам эксперимента ученые сообщили, что вероятность вырастить секвойю в западных регионах европейского континента является весьма высокой. Мало того, через несколько лет изменения климатических условий позволят выращивать гигантское дерево даже на территории России.

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