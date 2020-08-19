В Выборге 22 августа пройдёт День города. Утром жители Выборга смогут провести время на специально поставленных аттракционах, вечером будет дан концерт. Отмечается, что выступление духового оркестра состоится у стелы “Город воинской славы”. Также стало известно, в завершении мероприятия будет запущен фейерверк.

По информации с сайта госзакупок, Межпоселенческий центр культуры и молодёжного творчества собирается заключить контракт с организацией ООО “АП Салют”, которая поставит и запустит салют в конце Дня города. Стоимость контракта, согласно указанной информации – 500 тысяч рублей.

Таким образом, в десять часов вечера под музыку будет запущено 957 выстрелов салюта. Будут использованы изделия с калибром от 45 до 195 миллиметров.