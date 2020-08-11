Руководитель Роскосмоса рассказал о полетах в дальний космос, а также о тех людях, которые станут участниками подобных экспедиций в недалеком будущем. Он заявил, что отбор космических путешественников будет проводиться по множеству различных критериев. Но главным из них станет готовность «сгореть» ради великой цели, пожертвовать собой.

«Для подбора участников разработано множество психологических тестов. Поэтому людям, которым просто нечего терять, которые хотят как можно дальше улететь с родной планеты из-за каких-то личных проблем, не сумеют их пройти», – рассказал Д. Рогозин.

Кроме того, для дальних полетов нужны и соответствующие технологии. По словам главы Роскосмоса, необходимо разработать оборудование, которое позволит осуществлять регенерацию воздуха, выращивать пищу, перерабатывать урину в питьевую и техническую воду. Он также отметил необходимость ускорить развитие 3D-печати, которая позволит на специальном принтере создавать некоторые органы для пересадки тем участникам экспедиции, которые не выдержат нагрузки, а также какие-либо компоненты космического корабля, оборудования и техники.