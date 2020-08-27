Медикам офтальмологической клиники Чебоксар удалось сделать успешную операцию совершенно слепому ребенку. В результате оперативного вмешательства они сумели вернуть зрение 6-летнией девочке, состояние которой оценивалось как безнадежное.

Врачи говорят, что у маленькой пациентки из Марий Эл диагностировали врожденную миопию -18 уровня, отслоение сетчатки и полную слепоту. Операцию проводил внештатный врач офтальмолог регионального министерства здравоохранения Дмитрий Арсютов. Для возвращения девочке зрения использовались инновационные технологии и самое современное оборудование.

Минздрав сообщил, что ребенок начал видеть уже на второй день после окончания операции. Еще через четыре дня девочка была выписана из клиники. Однако наблюдение за ее состоянием будет продолжаться.

Офтальмологическая больница в Чебоксарах известна своим техническим оснащением и опытными врачами. На сегодняшний день здесь лечились более 30 жителей других российских регионов.