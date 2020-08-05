На всей территории Ленобласти 6 августа ожидается облачность с редкими прояснениями. Ночью столбик термометра опустится до 10-15 градусов выше нуля, а днем будет достаточно тепло – до 23 градусов.

Пресс-служба областного ГУ МЧС предупреждает о том, что в отдельных районах региона в ночное время заметно похолодает. Температура упадет до +7 градусов, вполне возможны непродолжительные дожди.

С утра в большинстве районов будет туман, который ближе к полудню рассеется и уступит место облачности. Скорость ветра составит не более 3-7 метров в секунду.

Самыми теплыми в четверг будут Киришский и Лужский районы, наиболее прохладными – Выборгский район и Сосновый Бор.