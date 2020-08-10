За последние 24 часа коронавирусная инфекция была обнаружена у 34 жителей Башкирии. Информацию об этом озвучил М. Забелин, возглавляющий Минздрав республики. Всего с начала пандемии в Башкирии заболели Covid-19 7093 человека.

В регионе уже вылечилось от коронавируса 5 384 человека. В настоящий момент в медицинских учреждениях находится 300 пациентов с диагнозом Covid-19. 1384 жителя республики проходят амбулаторное лечение.

Глава региона отметил, что в течение последних 20 дней фиксируется не более 34-35 случаев инфицирования коронавирусом. Это говорит о том, что в ближайшее время ситуация либо улучшится, либо станет стремительно ухудшаться. Точный исход зависит от жителей республики. Он призвал соблюдать социальную дистанцию, установленные санитарные нормы и масочный режим.