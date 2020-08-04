За нарушения санитарных правил, повлекшие за собой распространение заболевания Covid-19, руководство 21-й больницы Уфы было приговорено судом к штрафам. Теперь ВРИО главврача М. Шарафутдинову, а также его заместителю Л. Кокиной придется заплатить по 25 тысяч рублей.

Известно, что 13 апреля медицинское учреждение было закрыто на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. В последний день того же месяца больница начала принимать пациентов, однако ее руководство не создало условий, препятствующих повторной вспышке заболевания.

Проверка, которая проводилась в медучреждении представителями Роспотребнадзора, выявила грубые нарушения санитарных правил. Именно поэтому ведомство обратилось в суд, который оштрафовал должностных лиц больницы на 25 000 рублей. Однако они имеют право обжаловать данное решение.