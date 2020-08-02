В издании TOLO News сообщили о ликвидации в Афганистане Ассадулла Оракзана, руководителя разведывательного подразделения «Хорасан» террористической группировки «ИГИЛ» (запрещена на территории России).

Согласно опубликованной информации, боевик был устранен в Нангархаре, неподалеку от афганско-пакистанской границы. Его убили в рамках специальной операции, проведенной 1 августа в вечернее время. Представители террористической организации подтвердили смерть Оракзана.

Отмечается, что убитый боевик ранее организовал несколько атак, совершенных в Афганистане. Он также известен тем, что безжалостно уничтожал всех оппонентов внутри группировки, поэтому получил прозвище «мясник».