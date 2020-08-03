Региональный оперативный штаб сообщает, что количество людей, заболевших Covid-19, увеличилось на 27 человек. Летальный случай только один – в Майкопе умер 64-летний мужчина. Проведенное обследование подтвердило, что причиной смерти является именно коронавирус.

Общее число пациентов с Covid за весь период пандемии достигло 2 855 человек. В настоящий момент на амбулаторном лечении и в медицинских учреждениях республики находятся 670 жителей. Полностью выздоровели 2164 человека, из них 9 – за последние 24 часа. Количество летальных случаев достигло 21.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Майкопе. С начала эпидемии здесь заболели 890 местных жителей. В Тахтамукайском районе тестирование позволило выявить 556 пациентов с Covid, а в Красногвардейском – 373. В остальных районах Адыгеи количество заболевших не превышает 300 человек.