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За минувшие 24 часа на территории Московской области было зафиксировано 145 случаев заражения Covid-19. Таким образом, общее количество заболевших достигло 66 233 человек. Полностью вылечились от коронавируса 49 785, а умер 1151 пациент.

За последние сутки больше всего случаев заражения выявили в Люберцах – 17 и в Одинцовском округе – 13 человек. В Подольске так же, как и в Мытищах зафиксировано по девять, а в Реутове и Домодедове – по восемь новых случаев. По шесть человек попали в медицинские учреждения с Covid в Красногорске и Балашихе, по 5 – в Ленинском округе и Ивантеевке, по 4 – в Раменском и Пушкинском округах.

Ни одного случая заболевания не обнаружено сразу в 23 городских округах региона. На этот раз коронавирус обошел стороной Дубну и Звездный городок, Бронницы и Каширу, Молодежное и Серебряные пруды, Красноармейск и Лотошин, Рошаль и Лосино-Петровск, Наро-Фоминский округ и Павловский Посад, Черноголовку и Озера, Пущин и Протвин, Электрогорск и Шаховскую, Ступино и Серпухов, Шатуру, а также Талдомский, Рузский, и Сергиево-Посадский городские округа.

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