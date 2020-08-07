В настоящий момент Пенсионный фонд не может точно ответить на вопрос о продлении выплат на детей до 16 лет на август и последующие месяцы. Все дело в том, что пока нет никаких распоряжений от президента, позволяющих продолжить выдачу данного пособия.

Представители ПФ отметили, что практически ежедневно к ним поступает множество звонков с одним и тем же вопросом – будут ли продлены выплаты. В качестве ответа сотрудники предлагают немного подождать. Если в ближайшие дни будут какие-либо распоряжения от руководства страны, выплаты тут же продлят.

Как известно, пособие для российских семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет выплачивалось в июне и июле по распоряжению президента. Адресаты, подавшие соответствующие заявки, смогут получить по 10 000 на каждого ребенка. В настоящий момент воспользоваться помощью от государства и получить деньги сразу за два месяца могут только те граждане, которые не оформляли пособие ранее.