читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В настоящий момент Пенсионный фонд не может точно ответить на вопрос о продлении выплат на детей до 16 лет на август и последующие месяцы. Все дело в том, что пока нет никаких распоряжений от президента, позволяющих продолжить выдачу данного пособия.

Представители ПФ отметили, что практически ежедневно к ним поступает множество звонков с одним и тем же вопросом – будут ли продлены выплаты. В качестве ответа сотрудники предлагают немного подождать. Если в ближайшие дни будут какие-либо распоряжения от руководства страны, выплаты тут же продлят.

Как известно, пособие для российских семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет выплачивалось в июне и июле по распоряжению президента. Адресаты, подавшие соответствующие заявки, смогут получить по 10 000 на каждого ребенка. В настоящий момент воспользоваться помощью от государства и получить деньги сразу за два месяца могут только те граждане, которые не оформляли пособие ранее.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Более 700 тысяч российских детей получат пособия после 17 августа

Правительство РФ решило выделить из резервного фонда еще 18 миллиардов 400 миллионов… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Суд вынес приговор амурчанину, сбросившему любимую с балкона

Житель Благовещенска, который сперва угрожал возлюбленной ножом, а затем выбросил ее с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Заксобрании Иркутской области рассмотрят законопроект о поддержке медиков

Законодательное собрание иркутского региона рассмотрело законопроект, направленный на всемерную поддержку семей с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 августа – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 7 августа – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 августа – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 августа – дождь, до 15 °C | Королев: погода, 7 августа – переменная облачность, до 32 °C | Подольск: погода, 7 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 7 августа – ясно, до 33 °C |