Представители американской компании Mediaworkstations продемонстрировали уникальный ноутбук за 49 400 долларов (примерно 3,5 миллиона рублей), оснащенный двумя видеокартами.

Речь идет о мобильной рабочей станции, которая весит около 13 килограммов и базируется на материнской плате ASRock TRX40 Creator. Она оснащена 256 гигабайтами ОЗУ и может быть оборудована двумя дискретными графическими ускорителями. В качестве процессора используются топовые чипы из линейки AMD Ryzen Threadripper.

Благодаря сравнительно компактному виду, этот «ноутбук» можно без проблем перевозить на большие расстояния. Разработчики отмечают, что на нем можно установить два SSD с разъемом M.2 или пару стандартных жестких дисков. Самый дешевый вариант рабочей станции обойдется покупателям в 8 000 долларов (около 576 000 рублей).