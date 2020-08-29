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Научное издание Nutrients опубликовало статью, в которой доказывается польза мультивитаминных комплексов для улучшения иммунитета. Авторы исследования утверждают, что эти препараты, позволяют компенсировать недостаток микроэлементов в организме людей в возрасте от 55 лет.

В исследовании приняли участие две группы добровольцев. Одна из них в течение 12 недель принимала мультивитамины, а другой их заменяли плацебо. В результате эксперимента выяснилось, что у испытуемых, входивших в первую группу, уровень витамина С в плазме крови увеличился на 126 процентов. Также у них существенно улучшилась работа защитных систем организма. Исследователи отмечают, что практически не изменился уровень витамина D, однако это объясняется недостаточным количеством микроэлемента в выбранном для испытаний комплексе.

Подводя итоги, авторы исследования написали, что в организме человека, достигшего возраста 55 лет, наблюдается недостаток витаминов D и C и цинка. Именно из-за этого иммунитет ослабляется, возрастает риск воспалительных процессов. Грамотно подобранные комплексы витаминов позволяют восполнить дефицит и восстановить нормальную работу T-клеток и всей иммунной системы в целом.

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