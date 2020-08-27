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Учёные Медицинского университета Гуанчжоу в Китае обнаружили, что сон в дневное время может быть смертельно опасен.

В исследованиях была изучена связь между дневным сном и риском появления сердечно-сосудистых заболеваний или смерти по иным причинам. Всего было проанализировано около 313 тысяч человек, из них 39% спали в дневное время.

Выяснилось, что те люди, чей дневной сон длился от часа и более, на 34% имеют более высокий шанс развить проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, у них на 30% возрастал риск смерти по иным причинам. Негативным воздействиям дневного сна более подвержены женщины и пожилые люди.

Впрочем, согласно результатам исследования, это относится лишь ко сну, длящемся более часа, и людей, спящих в сутки более шести часов. А сон длительностью менее 30-45 минут, наоборот, может благотворно повлиять на здоровье сердца у людей с плохим ночным сном.

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