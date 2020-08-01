Группа учёных из Великобритании и Мексики выяснила, как движутся сперматозоиды.

Специалисты под микроскопом засняли, как передвигаются сперматозоиды здоровых мужчин, используя для этого высокоскоростную камеру. После этого они создали трёхмерные модели передвижения жгутиков сперматозоида. Как выяснилось, хвостик сперматозоида не движется из одной стороны в другую, как предполагалось ранее, а вращается лишь в одном направлении. Учёные приводят сравнение со штопором или выдрой.

Также отмечается, что вместе с хвостиком совершает вращение и головка. При этом из-за расположения частей жгутика сперматозоида относительно друг друга нет отклонения клетки.

Изучение того, каким образом перемещаются мужские половые клетки, как предполагается, послужит для лечения бесплодия у людей и поспособствует пересмотру подходов в репродуктивной медицине.