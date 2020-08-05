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После специально проведенных исследований итальянские ученые заявили, что больше половины людей, переболевших Covid-19, после выхода из больниц испытывают проблемы с психическим здоровьем.

Исследование проводилось в одной из больниц Милана. Эксперты проанализировали данные 402 пациентов, и выяснили, что у большинства из них риск развития психических заболеваний возрастает в несколько раз.

Так, у 137 женщин и 201 мужчины обнаружили проблемы со сном, тревожные или даже депрессивные состояния, посттравматический стресс. Оказалось, что одним из побочных эффектов воздействия коронавируса на организм является воспалительный процесс, провоцирующий развитие психических расстройств.

У 40 процентов испытуемых была выявлена бессонница, 28 процентов пациентов жаловались на ПТСР, 42 процента – на тревожные расстройства и еще 20 – на обсессивно-компульсивные признаки появления проблем с нервной системой.

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