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Учёные НИИ Скриппса обнаружили молекулу, которая способствует работе природного иммуностимулирующего белка STING.

Как отмечается, это белок обладает сильнейшими противоопухолевыми свойствами и помогает иммунитету человека активировать защиту против вирусных и раковых клеток. Изучением белка STING занимаются многие разработчики лекарств.

Но из-за того, что естественными активаторами белка являются нестабильные молекулы, связанные с ДНК и остающиеся в крови на короткое время, разработка методики по лечению образований сильно тормозится. Специалисты ищут более устойчивые молекулы, которые способны активировать этот белок.

В очередном исследовании был изучен набор подходящих малых молекул, имеющих разные структуры. Из них были определи некоторые молекулы для активации белка. В дальнейшем была произведена оптимизация молекулы и выяснилось, что она заметно понижает рост агрессивной формы образования.

Таким образом, в будущем это открытие позволит разработать лекарства для лечения различных видов рака.

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