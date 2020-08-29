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Учёные рассказали, почему порез от бумаги так неприятно ощущается.

Как отмечается, на кончиках пальцев находится большое количество нервных окончаний. С точки зрения эволюции это обусловлено тем, что пальцами человек исследует окружающее пространство и сигналы, которые поступают от кончиков пальцев, весьма важны. Поэтому, если кончики пальцев получают травмы, то, чтобы оберечь человека от возможных опасностей, мыслительный орган посылает достаточно болезненные ощущения. Таким образом люди учатся относиться к своим рукам более бережно.

Сама бумага, если рассматривать её под микроскопом, не такая гладкая, как выглядит, и более напоминает кусок дерева, покрытый множеством тонких щепок. В итоге порез бумагой ощущает сильнее, нежели порез, к примеру, острым лезвием, так как бумага фактически рвёт кожу. А так как такие порезы обычно не глубокие, то не образует защитная корка, под которой ранка бы спокойно заживала.

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