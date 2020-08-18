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Такая разновидность зрительных иллюзий, как парейдолия является причиной того, что отдельные люди видят человеческие лица в любых неодушевленных предметах. Такой вывод сделали ученые, которые провели целый ряд исследований и опубликовали их результаты в издании Psychological Science.

Эксперты рассказали о том, что в подавляющем большинстве случаев достаточно представить себе форму глаз или рта, чтобы увидеть лицо на камне, на облаках или на других объектах. При этом за обработку таких изображений отвечают те же нейронные механизмы, которые реагируют на настоящие лица.

По мнению психологов, парейдолия является результатом глубинных мозговых структур. Она активирует сенсорные механизмы, которые не только позволяют увидеть человеческое лицо на неодушевленном предмете, но и зафиксировать какие-либо его эмоции – грусть, улыбку, страх и прочее.

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