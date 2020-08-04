Деформированная большеберцовая кость центрозавра, обнаруженная в Канаде еще в 1990 году, позволила диагностировать у доисторического ящера остеосаркому. Для этого ученым пришлось применить самые современные технологии диагностики.

На деформацию кости пару лет назад обратил внимание Дэвид Эванс – профессор Университета Торонто. Он заподозрил, что повреждение вызвано развитием остеосаркомы, поэтому привлек к исследованиям целую команду специалистов. В нее вошли как палеонтологи, так и медики, занимающиеся лечением онкологических заболеваний.

Диагностика включала в себя целый комплекс мероприятий. Сперва специалисты сделали компьютерную томографию кости, внимательно изучили заранее взятые образцы биопсии, составили трехмерную модель распространения раковой опухоли. Все это позволило подтвердить первоначальный диагноз.

Профессор Д. Эванс уверен, что рак существенно ограничил подвижность ископаемого животного, однако не он стал причиной смерти. Останки ящера были обнаружены вместе с другими его сородичами, поэтому скорее всего они все вместе погибли при наводнении.

Это не первый случай выявления онкологического заболевания у динозавров, однако на этот раз ученым удалось поставить и подтвердить точный диагноз, что является серьезным шагом вперед.