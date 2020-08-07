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Геннадий Самохин, крымский исследователь, сообщил о том, что родники способны стать одним из новых источников водоснабжения города Симферополь.

Согласно его словам, в окрестностях города расположено четырнадцать крупных источников, общий расход которых составляет около 33 000 кубометров в сутки. На них можно установить особые гидротехнические конструкции – каптажи, которые смогут собирать воду и направлять потребителям, заполняя Симферопольское водохранилище.

После получения соответствующего поручения от руководства Крыма ученые готовы разработать технико-экономическое обоснование по применению воды из родников для снабжения ею малых поселений, фермерских хозяйств и санаториев. Самохин добавил, что в Крыму существуют более 2 600 подобных источников, но используются только самые крупные из них.

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