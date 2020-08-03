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Исследователи смогли объяснить происхождение необычных метеоритов, обнаруженных на нашей планете в 60-х годах прошлого столетия.

Обычно космические объекты, рухнувшие на Землю, представляют собой части планетезималей, но найденные более полувека назад метеориты значительно отличались от них. Астрономы тогда предположили, что данные тела в прошлом отделились от какого-то другого объекта. Сейчас ученые считают, что речь идет о химере, обладавшей жидким металлическим ядром.

Согласно словам исследователей, изначальный объект мог обладать настолько же сильным магнитным полем, как и нынешняя Земля. Его фрагменты расплавились еще на ранней стадии формирования, оставшись в итоге необработанным «мусором».

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