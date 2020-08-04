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Организм людей, которые в детские годы подвергались насилию как в физическом, так и в психологическом смысле, начинает стареть гораздо раньше. Такой вывод сделали американские ученые, которые провели целый ряд научных экспериментов.

Ученые утверждают, что насилие, которое человек переживает с малых лет, негативно воздействует не только на психику. Помимо этого, оно часто оказывается причиной возникновения и развития заболеваний сосудов и сердца, онкологических недугов, сахарного диабета.

Психологические и физические травмы, полученные в детстве, оказывают негативное влияние на развитие мозга, старение клеток организма и на половое созревание в юном возрасте.

Ученые также отметили, что организм начинает стареть раньше исключительно из-за насилия. Отсутствие в детстве родительской заботы и любви, а также переживания, связанные с проблемами экономического характера, не оказывают подобного влияния и не являются фактором преждевременного старения.

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