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07Старение организма неизбежно ведет к ослаблению иммунных функций. Однако ситуацию можно исправить. Так, американские ученые доказали, что пожилые люди в возрасте от 55 лет могут укрепить иммунитет с помощью мультивитаминных комплексов.

Чтобы подтвердить свою теорию на практике, они пригласили добровольцев, которые были разбиты на две группы. Одна из них получала комплекс, содержащий необходимые для нормальной работы защитных систем цинк, а также витамины D и C. Второй группе выдавали «пустышку».

В результате дела у испытуемых первой группы пошли на поправку. Уровень витамина C у них вырос больше, чем на 120 процентов, а иммунная система начала работать значительно активнее. Особенно хорошо стали функционировать T-клетки, призванные уничтожать различных возбудителей болезней.

Ученые отметили, что уровни цинка и витамина D практически не изменились, однако это не идет вразрез с их теорией. Данная проблема связана лишь с типов микроэлементом и процентом их содержания в комплексе.

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