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Специалисты университета Бен-Гурион рассказали о новой технологии прослушивания чужих разговоров. Для ее реализации требуется ноутбук, электронно-оптический сенсор и телескоп. А в роли объекта, передающего вибрацию, вызванную звуком, используется обычная лампочка.

Методика так называемой «визуальной прослушки», которую разработали израильские ученые, дает возможность услышать все, о чем говорят люди в помещении, находящемся на расстоянии 100 и более метров. Электрооптический датчик для этого должен быть установлен на лампочку.

Датчик предназначен для фиксации колебаний через свет. Телескоп дает возможность снимать информацию с датчика, а портативный компьютер – для обработки и расшифровки разговора.

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