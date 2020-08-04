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Пресс-служба УАЗ опубликовала рендеры внедорожного автомобиля Hunter нового поколения.

Автором идея является дизайнер Сергей Кицберг. На его рендерах автомобиль обладает узнаваемыми передними панелями, большими зеркалами заднего вида, переработанной съёмной крышей, и множеством других интересных деталей.

Как отметили на предприятии, это не просто фантазия, а действительно новый вид внедорожников в скором будущем. Впрочем, более никаких сведений предоставлено не было, также не уточнялось, когда можно будет посмотреть на такой автомобиль в реальности. О дате производства автомобиля информации нет тем более.

Пользователи Сети, между тем, в мнениях по поводу такого автомобиля Hunter весьма разделились. Одни его весьма высокого оценили, другие – раскритиковали и отметили, что компании стоит оставить прежний дизайн, и уделить внимания качеству и современным технологиям.

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