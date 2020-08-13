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Специалисты центра им. Гамалеи сообщают о том, что первая в мире вакцина от Covid-19 имеет побочные эффекты. Кроме того, пока невозможно сказать, насколько долго будет длиться эффект от сделанных прививок.

О регистрации препарата в среду объявил президент РФ. Представители ВОЗ отнеслись к этому заявлению скептически – они говорят, что вакцина не прошла важнейшие этапы исследований и поэтому не может использоваться для массовых прививок.

В отчете центра имени Гамалеи говорится о том, что длительность действия препарата пока установить невозможно, так как прошло не так много времени с момента завершения испытаний. Изначально утверждалось, что вакцина будет защищать от коронавируса «пару лет», однако подтвердить эту информацию клиническим путем нет никакой возможности.

Помимо этого, в отчете описываются 144 побочных эффекта, выявленных во время испытаний. Подавляющее большинство из них абсолютно безопасны, однако некоторые такие эффекты сохраняются даже через 6 недель после прививки. К ним относятся астения, головная боль, диарея, зуд в месте укола и отеки.

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