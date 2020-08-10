У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»

Один из пользователей сети в процессе изучения спутниковой карты Антарктиды обнаружил ледяную глыбу, напоминающую корабль. Он разместил на YouTube видео, которое тут же собрало огромное количество просмотров и мгновенно стало вирусным.

Зрители затеяли в комментариях дискуссию о принадлежности «корабля» и пришли к выводу, что это «секретное судно нацистов». По мнению многих комментаторов, корабль остался на полярном континенте после завершения Второй Мировой. Некоторые также высказали гипотезы о том, что нацисты построили в Антарктиде секретную базу, которую использовали для общения с высшим разумом.

Кроме того, многие комментаторы посчитали, что покрытому льдом континенту нужно уделять гораздо больше внимания. Ведь там могут оказаться следы древних цивилизаций. Они восхитились найденным «кораблем» и высказали гипотезу, что Антарктида не всегда была самым холодным местом на планете.