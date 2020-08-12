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Английские палеонтологи открыли новый вид динозавров Vectaerovenator inopinatus. Они уверены, что кости, обнаруженные в 2019 году на британском острове Уайт, принадлежат именно этому ископаемому животному. Такое название вновь открытому виду дали из-за того, что в его скелете обнаружились достаточно обширные воздушные пространства.

«Подобные «мешочки» можно встретить у большинства птиц. Они представляют собой своеобразное продолжение легких. У динозавров они, во-первых, делали скелет значительно легче, а во-вторых, существенно улучшали работу дыхательной системы», – сообщили исследователи.

Охотник за археологическими находками Р. Уорд, который обнаружил кости, рассказал, что принял их за части скелета современных морских жителей. Ученые же обнаружили сходство нового вида динозавров с тираннозавром. Vectaerovenator inopinatus имел длину тела около 4 метров и жил примерно 115 млн лет назад.

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