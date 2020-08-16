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Центральный рынок Кургана, подъездная дорога к нему, а также улицы Красина и Мяготина практически полностью ушли под воду в результате сильного ливня. В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы пишут, что дороги залило из-за проблем с ливневой канализацией.

В сообществе «Типичный Курган» многие жители города жалуются на то, что выйти из автобуса невозможно без того, чтобы не окунуться в глубокую лужу. Они рассказывают, что с подножки нужно сразу делать шаг на два метра – это позволяет не искупаться в образовавшихся на месте улиц «реках».

Недовольны происходящим и владельцы автомобилей. Они жалуются, что машины погружаются в воду практически до радиатора. Дождь также существенно ухудшает видимость, что может стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Один из пользователей паблика написал, что Курган превращается в российскую Венецию и пригласил туристов со всего света полюбоваться новым городом на воде.

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