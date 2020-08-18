Российские семьи, которые в июне и июле не успели оформить выплаты на детей до 16 лет, могут получить эти деньги в августе. Причем – сразу за два месяца. Сумма пособия в этом случае составит 20 000 рублей. Но это не единственная выплата, которая ждет россиян в последнем летнем месяце.

Помимо этого, родители детей, появившихся на свет в период с 1 апреля 2017-го по 30 июня текущего года, могут претендовать на получение 5 000 рублей. Выплаты производятся сразу за 3 месяца (апрель, май и июнь).

Еще одно пособие предназначено для россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума. Размер этой выплаты зависит от того региона, в котором проживает получатель. Так, в Москве на детей от 3 до 7 лет выплачивают около 7 600 руб. а в среднем сумма пособия составляет примерно 5 500 рублей.