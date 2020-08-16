Уже с сентября текущего года сотрудники автоинспекции будут осуществлять проверку «подозрительных» авто непосредственно на трассе благодаря использованию совершенно нового оборудования.

Кроме того, владельцев автомобилей ждет еще несколько нововведений.

Во-первых, им придется в обязательном порядке проходить техосмотр. Без своевременно пройденного ТО будет невозможно оформить страховку на машину. Кроме того, автомобиль будет фотографироваться и на въезде, и на выезде из специального пункта, созданного для проведения осмотра.

Во-вторых, ОСАГО в одно и то же время станет дороже и дешевле. Связано это с расширением тарифного коридора. Точно можно сказать, что максимумом для водителей станет 5436 руб., а минимумом – 2471 руб. Но сумма страховки каждый раз будет рассчитываться индивидуально с учетом целого ряда факторов – предназначения машины, количества нарушений ПДД и прочих.